Падіння триває: як скоротилася ключова експортна галузь України

Українська ІТ сфера продовжує поволі занурюватися у кризу. Війна триває, у світі триває хвиля звільнень, а інвестори не поспішають вкладати свої гроші у ризиковані ринки.

Продовження падіння ІТ-експорту України

Згідно з даними НБУ, у січні 2024 року експорт ІТ-послуг України скоротився на 17%. Його загальний обсяг склав 508 мільйонів доларів.

Цікаво Все вирішує управління: найкращі практики для ефективного менеджменту

У порівнянні з січнем 2023 року, який вперше за багато років не показав зростання української ІТ-індустрії, показник впав на 3,8%. Українська економіка недоотримала 103 мільйони доларів.

На думку експертів, зараз немає жодних сигналів про те, що ситуація буде змінюватися на краще.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

За прогнозами, ситуація не стане простішою. Показники січня найгірші за всі місяці від початку повномасштабного вторгнення Росії. Відтак, падіння IT-індустрії буде продовжуватися й у 2024 році,

– вважає Степан Веселовський, CEO Львівського ІТ Кластера.

Що стосується загальної експортної виручки України у січні 2023 року, то показник зупинився на позначці у 1,35 мільярда доларів. Це на 15% або на 247 мільйонів доларів менше, аніж у грудні 2023 року.