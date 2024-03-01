Продовження падіння ІТ-експорту України
Згідно з даними НБУ, у січні 2024 року експорт ІТ-послуг України скоротився на 17%. Його загальний обсяг склав 508 мільйонів доларів.
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У порівнянні з січнем 2023 року, який вперше за багато років не показав зростання української ІТ-індустрії, показник впав на 3,8%. Українська економіка недоотримала 103 мільйони доларів.
На думку експертів, зараз немає жодних сигналів про те, що ситуація буде змінюватися на краще.
За прогнозами, ситуація не стане простішою. Показники січня найгірші за всі місяці від початку повномасштабного вторгнення Росії. Відтак, падіння IT-індустрії буде продовжуватися й у 2024 році,
– вважає Степан Веселовський, CEO Львівського ІТ Кластера.
Що стосується загальної експортної виручки України у січні 2023 року, то показник зупинився на позначці у 1,35 мільярда доларів. Це на 15% або на 247 мільйонів доларів менше, аніж у грудні 2023 року.