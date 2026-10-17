Як відкрити ФОП програмісту у 2026 році: яку групу обрати та скільки платити податків

Програмісти, які працюють із замовниками напряму або надають послуги іноземним компаніям, часто реєструють ФОП. Це дає змогу офіційно отримувати оплату за роботу та самостійно сплачувати податки.

Яку групу ФОП обрати програмісту

Для ІТ-фахівців, які працюють із компаніями в Україні та за кордоном, одним із найпоширеніших варіантів є третя група єдиного податку. Вона дозволяє надавати послуги різним замовникам, зокрема іноземним юридичним особам, за умови дотримання вимог спрощеної системи, розповідають у Приват24.

Друга група має обмеження щодо замовників: надавати послуги можна населенню та платникам єдиного податку. Тому для програміста, який планує працювати безпосередньо з іноземними або українськими компаніями на загальній системі оподаткування, вона зазвичай не підходить.

Зазначимо! Перед реєстрацією потрібно також оцінити очікуваний дохід, характер послуг і те, чи потрібна робота з ПДВ.

Які податки сплачує ФОП-програміст у 2026 році

Податкове навантаження залежить від обраної групи. У 2026 році мінімальна зарплата в Україні становить 8 647 гривень. Від цієї суми розраховують мінімальний ЄСВ та деякі обов'язкові платежі.

ФОП третьої групи без ПДВ сплачує:

єдиний податок – 5% від отриманого доходу;

військовий збір – 1% від доходу;

ЄСВ – щонайменше 1 902,34 гривні на місяць, або 5 707,02 гривні за квартал, якщо немає законних підстав для звільнення від сплати.

Якщо підприємець обирає третю групу зі сплатою ПДВ, ставка єдиного податку становить 3% доходу, а ПДВ сплачується за правилами, передбаченими податковим законодавством.

Для ФОП третьої групи граничний річний дохід у 2026 році становить 10 091 049 гривень.

Важливо! Якщо ФОП не отримував доходу, єдиний податок і військовий збір, які розраховують як відсоток від доходу, за такий період не виникають. Однак обов'язок сплачувати ЄСВ залежить від конкретних обставин і наявності законних пільг.

Які КВЕДи потрібні програмісту

Під час реєстрації ФОП потрібно вказати види економічної діяльності – КВЕДи. Для програмістів та інших ІТ-фахівців можуть підійти такі коди:

62.01 – комп'ютерне програмування;

62.02 – консультування з питань інформатизації;

62.03 – діяльність із керування комп'ютерним устаткованням;

62.09 – інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;

63.11 – оброблення даних, розміщення інформації на вебвузлах і пов'язана з ними діяльність.

Обирати варто ті КВЕДи, які відповідають реальній роботі. Наприклад, розроблення програмного забезпечення та тестування, технічна підтримка, дизайн і управління ІТ-проєктами можуть належати до різних видів діяльності. За потреби до реєстру можна додати кілька кодів.

Як зареєструвати ФОП онлайн

Відкрити ФОП можна через портал "Дія". Для цього знадобиться електронний підпис.

Процедура складається з кількох кроків:

Авторизуйтеся на порталі "Дія". Знайдіть послугу автоматичної реєстрації ФОП.

Заповніть заяву. Укажіть особисті дані, адресу, оберіть КВЕДи та систему оподаткування.

Підпишіть заяву електронним підписом. Після цього її передадуть до Єдиного державного реєстру.

Перевірте результат реєстрації. Повідомлення надійде до особистого кабінету та на електронну пошту.

Переконайтеся, що вас зареєстрували платником єдиного податку. Для третьої групи податкова має внести відомості до відповідного реєстру. Статус можна перевірити в електронному кабінеті платника податків.

За інформацією порталу "Дія", подання заяви займає орієнтовно 10 хвилин, а сама автоматична реєстрація відбувається протягом хвилини. Водночас внесення відомостей до реєстру та опрацювання податкової заяви можуть потребувати додаткового часу.

Зазначимо! Подати документи також можна через державного реєстратора або ЦНАП.

Чи потрібно відкривати окремий рахунок для ФОП

Після реєстрації підприємцю варто відкрити поточний рахунок для підприємницької діяльності. Це допоможе відокремити розрахунки з клієнтами від особистих фінансів і спростить облік надходжень.

Рахунок можна відкрити в банку, який обслуговує підприємців. Умови, тарифи та можливість отримувати валютні платежі залежать від конкретної установи.

Якщо програміст працює з іноземними замовниками, перед відкриттям рахунку варто з'ясувати:

які валюти підтримує банк;

які документи він може запросити для підтвердження надходжень;

скільки коштує обслуговування.

До слова, ще на початку цього року сфера ІТ була однією з найприбутковіших в Україні. Цю та низку інших галузей фахівці назвали найактуальнішими. Тут вагомим є те, що ІТ входить до числа сфер що базуються на потребах людей та бізнесу і матимуть попит впродовж тривалого часу.