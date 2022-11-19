Як отримати роботу у Google: рекрутерка розкрила 4 критерії, за якими наймає техногігант

Попри масові звільнення у технологічному секторі, Google залишає відкритими 2 334 вакансії по всьому світу. При цьому, існує 4 ключових критерії, за якими техногігант наймає на роботу кандидатів.

Рекрутерка Google Джесс Пенкхьюс розкрила ці чотири критерії виданню Insider, а також розповіла, на що вона особисто звертає увагу під час перегляду резюме кандидатів на роботу. Бізнес 24 передає основне.

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Як працевлаштуватися у Google

За словами Пенкхьюс, велика різноманітність продуктів Google означає відкритість техногіганта до найму людей із найрізноманітнішим професійним досвідом. Компанія часто шукає розробників ПЗ, дизайнерів, керівників проєктів, спеціалістів із системного консалтингу, управління персоналом, продажами тощо.

При цьому, рекрутерка підкреслює, що у наймі компанія застосовує підхід skills-first, тобто "спершу навички":

Ми передусім дивимось на навички, а не на конкретну кваліфікацію чи попередній досвід,

– уточнила Пенкхьюс.

Поради щодо резюме

При намаганні потрапити на роботу у Google, рекрутерка радить не додавати до резюме жодних мотиваційних чи подібних листів. За її словами, саме резюме є основним, на що звертають увагу у компанії – воно має бути коротким, чітким, і не більшим, ніж на півтора – дві сторінки.

Я раджу пошукачам уважно вивчити оголошення про вакансію й відповідним чином вже конкретно адаптувати своє резюме,

– зазначила Пенкхьюс.

До прикладу, ті, хто претендує на посаду розробника софту, передусім мають вказувати, якими мовами програмування вони володіють. Також експертка радить скористатися формулою X-Y-Z, яку розробив колишній віцепрезидент Google з персоналу Ласло Бок.

4 критерії, за якими Google відбирає кандидатів

Формула X-Y-Z виглядає так: "Я добився Х у порівнянні з Y завдяки тому, що займався Z". Наприклад: "Я підвищив ефективність портфеля на 12% за рік шляхом уточнення розрахунків вартості капіталу для ринків з низьким рівнем інформації".

Джесс Пенкхьюс розповіла, що зазвичай у Google кандидати на роботу проходять від трьох до п'яти співбесід перед тим, як їх таки працевлаштовують.

Ми виявили, що є чотири критерії, які значною мірою пророкують успішну кар'єру у Google,

– розповіла рекрутерка.

За її словами, ці критерії такі:

Відповідність посаді . Чи є у вас відповідний бодай мінімальний досвід та навички?

. Чи є у вас відповідний бодай мінімальний досвід та навички? Когнітивні навички . Як ви ухвалюєте рішення? Які джерела інформації вивчаєте? Як ви все зважуєте?

. Як ви ухвалюєте рішення? Які джерела інформації вивчаєте? Як ви все зважуєте? Лідерські якості . Чи здатні ви брати на себе відповідальність та впроваджувати інновації?

. Чи здатні ви брати на себе відповідальність та впроваджувати інновації? Googliness. Як ви покращите сам Google? Як ви працюєте у команді та ставитесь до зворотнього зв'язку?

До слова, Пенкхьюз додала, що у кожного працівника Google є план особистого розвитку, над якими менеджери працюють спільно зі своїми командами, аби допомагати їм зростати. Крім того, у техногіганта існують програми навчання та розвитку, які допомагають поглибити знання і розширити навички, головне – мати до них потенціал.