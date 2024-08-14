Чи зараховується до страхового стажу період відпустки без зарплатні

Якщо людина перебуває у відпустці без збереження зарплати, періоди без сплати страхових внесків не зараховуються до страхового стажу. Втім, ці внески можна сплатити самостійно через Пенсійний фонд.

Як зробити добровільний внесок

Зробити добровільний страховий внесок можна, починаючи з поточного місяця.

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Ця сплата буде врахована у страховий стаж за місяць, коли кошти надійдуть на рахунок Фонду. Це дозволить людині набувати страхового стажу навіть у періоди без заробітку.

Щоб місяць був зарахований до страхового стажу, сума добровільного внеску повинна дорівнювати або перевищувати мінімальний страховий внесок, який становить 22% від мінімальної заробітної плати.

Яка процедура добровільного страхування

З 1 квітня 2024 року цей внесок дорівнює 1 760 гривень, оскільки мінімальна заробітна плата складає 8 000 гривень.

В Україні наприкінці минулого року ухвалили закон, що спрощує участь громадян у добровільному пенсійному страхуванні.

Цей механізм тепер доступний без паперової тяганини й відвідування державних установ. Участь можуть брати особи старші 16 років, зокрема застраховані та не застраховані, або сплачувати внески за інших осіб.

Для цього потрібно укласти договір з Пенсійним фондом України в електронному вигляді через вебпортал. Кожен самостійно визначає розмір внесків і термін їх сплати.