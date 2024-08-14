Як зробити добровільний внесок
Зробити добровільний страховий внесок можна, починаючи з поточного місяця.
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Ця сплата буде врахована у страховий стаж за місяць, коли кошти надійдуть на рахунок Фонду. Це дозволить людині набувати страхового стажу навіть у періоди без заробітку.
Щоб місяць був зарахований до страхового стажу, сума добровільного внеску повинна дорівнювати або перевищувати мінімальний страховий внесок, який становить 22% від мінімальної заробітної плати.
Яка процедура добровільного страхування
В Україні наприкінці минулого року ухвалили закон, що спрощує участь громадян у добровільному пенсійному страхуванні.
Цей механізм тепер доступний без паперової тяганини й відвідування державних установ. Участь можуть брати особи старші 16 років, зокрема застраховані та не застраховані, або сплачувати внески за інших осіб.