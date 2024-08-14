Як зробити добровільний внесок

Зробити добровільний страховий внесок можна, починаючи з поточного місяця.

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Ця сплата буде врахована у страховий стаж за місяць, коли кошти надійдуть на рахунок Фонду. Це дозволить людині набувати страхового стажу навіть у періоди без заробітку.

Щоб місяць був зарахований до страхового стажу, сума добровільного внеску повинна дорівнювати або перевищувати мінімальний страховий внесок, який становить 22% від мінімальної заробітної плати.

Важливо! З 1 квітня 2024 року цей внесок дорівнює 1 760 гривень, оскільки мінімальна заробітна плата складає 8 000 гривень.

Яка процедура добровільного страхування

В Україні наприкінці минулого року ухвалили закон, що спрощує участь громадян у добровільному пенсійному страхуванні.

Цей механізм тепер доступний без паперової тяганини й відвідування державних установ. Участь можуть брати особи старші 16 років, зокрема застраховані та не застраховані, або сплачувати внески за інших осіб.

Зауважте! Для цього потрібно укласти договір з Пенсійним фондом України в електронному вигляді через вебпортал. Кожен самостійно визначає розмір внесків і термін їх сплати.