Чи може роботодавець звільнити пенсіонера
Досягнення пенсійного віку не є підставою для звільнення працівника за ініціативою роботодавця. Українське законодавство не дозволяє звільняти працівників лише через вік, але не забороняє звільнення на загальних підставах.
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Працівника можна звільнити лише на підставах, визначених у статтях 40 та 41 Кодексу законів про працю. Ці статті містять вичерпний перелік підстав для звільнення працівника з ініціативи роботодавця.
Серед таких підстав можуть бути як зміни в структурі організації та скорочення штату працівників, так і прогули працівника, його невідповідність займаній посаді, появу на роботі в нетверезому стані та інше.