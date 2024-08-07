Может ли работодатель уволить пенсионера
Достижение пенсионного возраста не является основанием для увольнения работника по инициативе работодателя. Украинское законодательство не позволяет увольнять работников только из-за возраста, но не запрещает увольнение на общих основаниях.
Читайте также 15 гривен за кубометр газа: неужели украинцев ждет новое повышение
Работника можно уволить только на основаниях, определенных в статьях 40 и 41 Кодекса законов о труде. Эти статьи содержат исчерпывающий перечень оснований для увольнения работника по инициативе работодателя.
Среди таких оснований могут быть как изменения в структуре организации и сокращение штата работников, так и прогулы работника, его несоответствие занимаемой должности, появление на работе в нетрезвом состоянии и прочее.