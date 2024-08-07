Изменится ли стоимость газа

Тариф на газ для потребителей в "Нафтогазе" составляет сейчас 7,96 гривны за кубометр. Он будет оставаться неизменным до мая 2025 года.

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Председатель правления НАК "Нафтогаз" Алексей Чернышов заявил, что эта цена не соответствует действительности. По его словам, она вдвое меньше чем реальная и эту разницу компенсируют сами потребители.

Алексей Чернышов Председатель правления НАК "Нафтогаз" Все государственные сервисы стоят денег. Их оплачивает государственный бюджет, то есть мы с вами. Эта разница в тарифах сокращает возможности Нафтогаза платить дивиденды и налоги в государственный бюджет. Я сторонник исключительно рыночных механизмов, больше ничего не действует в мире.

Напомним! Только ориентировочно 2% украинских потребителей обслуживают другие регуляторы. С их тарифами вы можете ознакомиться здесь.