У кого вырастет пенсия

В августе некоторые пенсионеры получат надбавку по возрасту. При условии, что эти лица соответствуют определенным требованиям.

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Надбавка по возрасту предоставляется если пенсионер:

старше 70 лет;

получает пенсию по возрасту;

имеет суммарную ежемесячную пенсионную выплату (с учетом всех доплат) менее 10 340,35 гривны.

Обратите внимание! Возрастная доплата начисляется пенсионеру автоматически. Она добавляется к пенсии в месяц, когда лицо достигает определенного возраста.

Какая эта надбавка сейчас

Надбавка по возрасту зависит от возраста пенсионера. Со временем эта доплата растет. Какой размер такой надбавки сейчас: