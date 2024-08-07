У кого зросте пенсія

У серпні деякі пенсіонери отримають надбавку за віком. За умови, що ці особи відповідають визначеним вимогам.

Читайте також Будьте уважні: такими гривнями більше не можна розраховуватись

Надбавка за віком надається якщо пенсіонер:

старше 70 років;

отримує пенсію за віком;

має загальну щомісячну пенсійну виплату (з урахуванням усіх доплат) менш як 10 340,35 гривні.

Зверніть увагу! Вікова доплата нараховується пенсіонеру автоматично. Вона додається до пенсії у місяць, коли особа досягає визначеного віку.

Яка ця надбавка зараз

Надбавка за віком залежить від віку пенсіонера. З часом ця доплата зростає. Який розмір такої надбавки зараз: