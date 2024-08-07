У кого зросте пенсія

У серпні деякі пенсіонери отримають надбавку за віком. За умови, що ці особи відповідають визначеним вимогам.

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Надбавка за віком надається якщо пенсіонер:

  • старше 70 років;
  • отримує пенсію за віком;
  • має загальну щомісячну пенсійну виплату (з урахуванням усіх доплат) менш як 10 340,35 гривні.

Яка ця надбавка зараз

Надбавка за віком залежить від віку пенсіонера. З часом ця доплата зростає. Який розмір такої надбавки зараз:

  • особи від 70 до 74 років включно можуть отримати надбавку у розмірі 300 гривень;
  • пенсіонери від 75 до 79 років включно мають доплату уже 456 гривень;
  • громадяни старше 80 років отримують надбавку 570 гривень.