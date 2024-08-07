Які купюри вилучають

НБУ займається вилученням гривень, які були випущені до 2003 року. Йдеться як про гривневі банкноти, так і монети.

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Це частина комплексного рішення з оптимізації Національним банком України номінального ряду банкнот і монет гривні, спрямованого на підвищення захисту та якості грошей і спрощення готівкових розрахунків,

– повідомляє НБУ.

Вилученню підлягають:

банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 гривень;

монети – 1, 2, 5, 25 копійок.

Монети дрібних номіналів та банкноти гривні старих зразків до 2003 року можна буде обмінювати до кінця дії воєнного стану в Україні та ще впродовж трьох місяців (90 днів) після його припинення або скасування,

– йдеться у повідомленні НБУ.

Звергніть увагу! Обмін банкнот особа може робити самостійно. Таку процедуру проводить НБУ та низка довірених банків. Список фінансових установ, які займаються обміном ви можете знайти тут.