Какие купюры изымают

НБУ занимается изъятием гривен, которые были выпущены до 2003 года. Речь идет как о гривневых банкнотах, так и монетах.

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Это часть комплексного решения по оптимизации Национальным банком Украины номинального ряда банкнот и монет гривны, направленного на повышение защиты и качества денег и упрощение наличных расчетов,

– сообщает НБУ.

Изъятию подлежат:

банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 гривен;

монеты – 1, 2, 5, 25 копеек.

Монеты мелких номиналов и банкноты гривны старых образцов до 2003 года можно будет обменивать до конца действия военного положения в Украине и еще в течение трех месяцев (90 дней) после его прекращения или отмены,

– говорится в сообщении НБУ.

Обратите внимание! Обмен банкнот лицо может делать самостоятельно. Такую процедуру проводит НБУ и ряд доверенных банков. Список финансовых учреждений, которые занимаются обменом вы можете найти здесь.