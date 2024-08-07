Сколько украинский спортсмен может получить за медаль на Олимпиаде
Как рассказал глава НОК Вадим Гутцайт, премиальные за золотую, серебряную и бронзовую медали в этом году составят от 125 тысяч долларов до 80 тысяч долларов.
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- В частности, 125 тысяч долларов – за золото Олимпиады,
- 100 тысяч – за серебро,
- 80 тысяч – за бронзу.
В то же время несмотря на немалые, но единовременные выплаты призерам, на олимпиадах украинские спортсмены часто критикуют условия развития. Например, еще в далеком 2018 году украинская фигуристка Елена Савченко выиграла золото, но принесла его не Украине, а именно Германии. Фигуристка заявила, что уехала из Украины из-за плохих условий и финансирования.
О проблемах говорит и Жан Беленюк, украинский спортсмен. В одном из интервью 2020 года, перед Летними Олимпийскими играми, он рассказал, что спортсменам уделяют мало внимания, в частности в финансовом вопросе.
Например, улучшение жилищных условий для спортсменов. Ведь по словам Беленюка, призовые за победу на играх не позволяют улучшить жилищные условия.
Сейчас известно о семи призовых медалях:
- золото – Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова (фехтование на саблях, командное первенство), Ярослава Магучих (легкая атлетика, прыжки в высоту);
- серебро – Сергей Кулиш (пулевая стрельба, стрельба из винтовки из трех положений на дистанции 50 метров), Илья Ковтун (спортивная гимнастика, параллельные брусья);
- бронза – Ольга Харлан (фехтование на саблях, личное первенство), Ирина Геращенко (легкая атлетика, прыжки в высоту), Михаил Кохан (легкая атлетика, метание молота).
Выплаты атлетам в других странах
По данным Forbes, призовой фонд за золотую, серебряную или бронзовую медаль на Олимпийских играх отличается в каждой стране. Если коротко, то он зависит от вероятности победы, то есть чем она выше, тем и больше вознаграждение.
Каким призерам платят наименьшие выплатыЗа золотую медаль на Олимпийских играх австралийцы получают всего лишь 13 340 долларов, таджикистанцы – 14 000 долларов, датчане – 14 406 долларов, канадцы – 14 608 долларов, немцы – 21 490 долларов.
В то же время в тройку лидеров, где платят самые высокие выплаты, входят:
- Гонконг – 768 000 долларов,
- Израиль – 275 000 долларов,
- Сербия – 218 000 долларов.
Какие самые уникальные призы получали призеры
- В мире пока самая большая единовременная выплата была выплачена правительством Саудовской Аравии каратисту Тарег Хамеди – это 5 миллионов саудовских риалов, то есть около 1,33 миллиона долларов.
- А вот некоторые страны выбирают не только денежные награды – китайский спортивный стрелок И Силин за золото на Олимпиаде в Лондоне в 2012-м получила более 1 миллиона долларов, авто за 30 тысяч долларов и алкоголь.
- А одним из самых экстравагантных вариантов вознаграждения для олимпийских чемпионов по парному бадминтону был от индонезийского правительства – единовременная выплата, коровы, дом и собственный ресторан фрикаделек.