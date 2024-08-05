Какой курс сейчас

Ранее в своем комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой отмечал, что к началу осени официальный курс доллара не превысит 42 гривны. В начале августа это значение составляло 40,45 гривны.

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По мнению банкира Анны Золотько в течение этой недели курс доллара будет колебаться в пределах 41,30 – 41,80 гривны. Возможные колебания могут происходить из-за эффекта увеличенного спроса, который ощущался в начале месяца.

В начале этой недели я ожидаю продолжения тенденции на умеренный рост курса: эффект повышенного спроса на валюту в начале месяца окончательно не исчерпан. Но ближе к середине недели стоит ждать стабилизации и даже небольшого укрепления гривны,

– отмечает Золотько.

Соответственно, на этой неделе, согласно расчетам, 200 долларов можно купить за сумму от 8 260 до 8 360 гривен.

Обратите внимание! В бюджете Украины среднегодовой курс доллара заложен на уровне 42,10 гривны.