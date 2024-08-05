Санкции против лиц из Беларуси

В частности санкции ввели против двух заместителей начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБАЗиК) Министерства внутренних дел Беларуси.

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Напомним! Этот орган до сих пор отвечает за политические преследования, произвольные аресты и жестокое обращение с активистами.

Также в список подсанкционных лиц внесли прокуроров и судей, которые выносили политически мотивированные приговоры, особенно в отношении протестующих против фальсификации президентских выборов 2020 года. Еще санкции наложили на руководителей исправительных учреждений.

В список дополнительно вошли:

генеральный директор БелТА Ирина Акулович;

ведущий программы "Сенат" на канале СТВ и председатель Молодежного совета при Национальном собрании Беларуси Никита Рачиловский;

бывший руководитель пресс-службы Лукашенко Дмитрий Жук.

Эти лица активно распространяли фейки и дезинформацию, пропагандировали ненависть к демократической оппозиции и гражданскому обществу.

Обратите внимание! Сейчас санкции в отношении Беларуси распространяются на 261 физическое и 37 юридических лиц. Речь идет о замораживании активов и запрете на поездки.