Санкції проти осіб з Білорусі

Зокрема санкції ввели проти двох заступників начальника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією (ГУБАЗіК) Міністерства внутрішніх справ Білорусі.

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Також до списку підсанкційних осіб внесли прокурорів і суддів, які ухвалювали політично вмотивовані вироки, особливо щодо протестувальників проти фальсифікації президентських виборів 2020 року. Ще санкції наклали на керівників виправних установ.

До списку додатково увійшли:

  • генеральна директорка БелТА Ірина Акулович;
  • ведучий програми "Сенат" на каналі СТВ і голова Молодіжної ради при Національних зборах Білорусі Микита Рачиловський;
  • колишній керівник пресслужби Лукашенка Дмитро Жук.

Ці особи активно поширювали фейки та дезінформацію, пропагували ненависть до демократичної опозиції та громадянського суспільства.