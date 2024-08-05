Санкції проти осіб з Білорусі

Зокрема санкції ввели проти двох заступників начальника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією (ГУБАЗіК) Міністерства внутрішніх справ Білорусі.

Читайте також Мосбіржа вирішила не оприлюднювати дані щодо обсягів торгів валютою

Нагадаємо! Цей орган досі відповідає за політичні переслідування, довільні арешти і жорстоке поводження з активістами.

Також до списку підсанкційних осіб внесли прокурорів і суддів, які ухвалювали політично вмотивовані вироки, особливо щодо протестувальників проти фальсифікації президентських виборів 2020 року. Ще санкції наклали на керівників виправних установ.

До списку додатково увійшли:

генеральна директорка БелТА Ірина Акулович;

ведучий програми "Сенат" на каналі СТВ і голова Молодіжної ради при Національних зборах Білорусі Микита Рачиловський;

колишній керівник пресслужби Лукашенка Дмитро Жук.

Ці особи активно поширювали фейки та дезінформацію, пропагували ненависть до демократичної опозиції та громадянського суспільства.

Зверніть увагу! Нині санкції щодо Білорусі поширюються на 261 фізичну і 37 юридичних осіб. Мовиться про замороження активів та заборону на поїздки.