Какие тенденции господствуют на валютном рынке

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Каналу отметила, в начале прошлой недели котировки несколько раз опускались ниже отметки 41 гривен за доллар. Однако впоследствии ситуация изменилась.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Во второй половине недели из-за ощутимого оживления спроса курсовой тренд развернулся и торговая сессия пятницы закрывалась котировками в диапазоне 41,20 – 41,25 гривен за доллар.

По словам Золотько, синхронно с безналичным рынком росла стоимость доллара и в наличном сегменте. Если в начале недели курс продажи американской валюты опускался до отметки 40,20 – 40,30 гривен за доллар, то в пятницу его стоимость увеличилась до 40,40 – 40,50 гривен за доллар.

С одной стороны такое движение стало реакцией на рост курса в безналичном сегменте, с другой – был мотивирован увеличением спроса на фоне выплат украинцам зарплат.

Обратите внимание! Общий недельный объем интервенций НБУ немного уменьшился по сравнению с позапрошлой неделей до 767,4 миллиона долларов. Прежде всего это объясняется ростом предложения иностранной валюты со стороны экспортеров на фоне укрепления гривны

В начале этой недели я ожидаю продолжения тенденции на умеренный рост курса: эффект повышенного спроса на валюту в начале месяца окончательно не исчерпан. Но ближе к середине недели стоит ждать стабилизации и даже небольшого укрепления гривны,

– прогнозирует банкир.

Золотько считает, что стоимость доллара в наличном сегменте в течение этой недели будет колебаться в диапазоне 41,30 – 41,80 гривны за доллар.

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