Які тенденції панують на валютному ринку
Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу зазначила, на початку минулого тижня котирування декілька разів опускалися нижче позначки 41 гривня за долар. Однак, згодом ситуація змінилась.
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У другій половині тижня через відчутне пожвавлення попиту курсовий тренд розвернувся й торгова сесія п’ятниці закривалася котируваннями в діапазоні 41,20 – 41,25 гривень за долар.
За словами Золотько, синхронно з безготівковим ринком зростала вартість долара й у готівковому сегменті. Якщо на початку тижня курс продажу американської валюти опускався до позначки 40,20 – 40,30 гривень за долар, то у п’ятницю його вартість збільшилася до 40,40 – 40,50 гривень за долар.
З одного боку такий рух став реакцією на зростання курсу у безготівковому сегменті, з іншого – був вмотивований збільшенням попиту на фоні виплат українцям зарплат.
На початку цього тижня я очікую на продовження тенденції на помірне зростання курсу: ефект підвищеного попиту на валюту на початку місяця остаточно не вичерпаний. Але ближче до середини тижня варто чекати на стабілізацію і навіть невеличке зміцнення гривні,
– прогнозує банкірка.
Золотько вважає, що вартість долара у готівковому сегменті протягом цього тижня коливатиметься в діапазоні 41,30 – 41,80 гривень за долар