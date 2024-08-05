Як проходить ідентифікація

Пенсіонер може проходити ідентифікацію декількома методами. Зокрема, у відділенні ПФУ та через електронний портал Пенсійного фонду.

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Також пенсіонери можуть обрати такі способи:

  • через АТ "Ощадбанк";
  • під час відеоконференції;
  • у дипломатичній установі України за кордоном.

Для окремої категорії громадян норма проходження фізичної ідентифікації останні 3 роки не застосовувалась. Протягом трьох останніх років виплата пенсій пенсіонерам, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року здійснювалася без проходження фізичної ідентифікації, з моменту введення в Україні карантину у зв‘язку з Covid-19,
– йдеться у повідомленні ПФУ.

    Які документи потрібні для цього:

    • пенсійне посвідчення;
    • посвідчення особи.