Як проходить ідентифікація
Пенсіонер може проходити ідентифікацію декількома методами. Зокрема, у відділенні ПФУ та через електронний портал Пенсійного фонду.
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Також пенсіонери можуть обрати такі способи:
- через АТ "Ощадбанк";
- під час відеоконференції;
- у дипломатичній установі України за кордоном.
Для окремої категорії громадян норма проходження фізичної ідентифікації останні 3 роки не застосовувалась. Протягом трьох останніх років виплата пенсій пенсіонерам, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року здійснювалася без проходження фізичної ідентифікації, з моменту введення в Україні карантину у зв‘язку з Covid-19,
– йдеться у повідомленні ПФУ.
Які документи потрібні для цього:
- пенсійне посвідчення;
- посвідчення особи.