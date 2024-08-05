Как проходит идентификация

Пенсионер может проходить идентификацию несколькими методами. В частности, в отделении ПФУ и через электронный портал Пенсионного фонда.

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Также пенсионеры могут выбрать следующие способы:

  • через АО "Ощадбанк";
  • во время видеоконференции;
  • в дипломатическом учреждении Украины за рубежом.

Для отдельной категории граждан норма прохождения физической идентификации последние 3 года не применялась. В течение трех последних лет выплата пенсий пенсионерам, которые стали ВПО до 24 февраля 2022 года осуществлялась без прохождения физической идентификации, с момента введения в Украине карантина в связи с Covid-19,
– говорится в сообщении ПФУ.

    Какие документы нужны для этого:

    • пенсионное удостоверение;
    • удостоверение личности.