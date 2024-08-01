Як відбувається обмін

НБУ здійснює заміну старих купюр, використовуючи різноманітні методи. У деяких випадках банкноти продовжують використовуватись як засіб розрахунку.

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У такому разі заміна відбувається так:

  • українські банки не видають такі купюри зі своїх кас;
  • НБУ не передає такі банкноти у фінансові установи.

Інколи купюри виключають із системи загального розрахунку, тоді обмін на чинні має здійснюватися в індивідуальному порядку. Тобто громадянин може звернутись самостійно у відділення НБУ чи в один з довірених банків:

  • АТ "Ощадбанк";
  • "Приватбанк";
  • АТ "Райффайзен Банк";
  • АТ "ПУМБ".