Чи зміниться вартість газу

Тариф на газ для споживачів у "Нафтогазі" складає зараз 7,96 гривні за кубометр. Він буде залишатися незмінним до травня 2025 року.

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Голова правління НАК "Нафтогаз" Олексій Чернишов заявив, що ця ціна не відповідає дійсності. За його словами, вона вдвічі менше ніж реальна і цю різницю компенсують самі споживачі.

Олексій Чернишов Голова правління НАК "Нафтогаз" Всі державні сервіси коштують грошей. Їх оплачує державний бюджет, тобто ми з вами. Ця різниця у тарифах скорочує можливості Нафтогазу сплачувати дивіденди та податки в державний бюджет. Я прихильник виключно ринкових механізмів, більше нічого не діє в світі.

Нагадаємо! Лише орієнтовно 2% українських споживачів обслуговують інші регулятори. З їхніми тарифами ви можете ознайомитись тут.