Таке буває тільки у кіно: як засновник FedEx врятував компанію грою в казино

Початок своєї справи потребує не лише амбіцій та знань, а й неабиякої сміливості. Особливо, коли молодий бізнес опиняється на межі провалу.

Сьогодні FedEx – успішна компанія глобального масштабу, яка здійснює доставку по всьому світу, розповідає 24 Канал. Однак на початку її існування існував ризик краху, і тільки відчайдушність засновника Фредеріка Сміта врятувала бізнес.

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А діло було так. На початку існування доходи FedEx були куди нижчими, аніж витрати. Одного дня Сміту потрібно було заплатити 24 тисячі доларів за паливні витрати. Такої можливості не було – на рахунку було лише 5 тисяч доларів. Якщо не заплатити, то компанію оголосять банкрутом.

Бізнесмен вирішив подолати цю проблему в дуже нестандартний спосіб. Він зняв усі гроші з рахунку та поїхав у … Лас-Вегас, щоб відвідати казино.

Фредерік Сміт задля порятунку компанії ризикнув усім / Фото Redskins.com

Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Зі Škoda Kamiq ви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.

Бізнесмен сів за стіл з блекджеком та став грати. Фортуна та доля були прихильними до Сміта у той вечір, тож йому вдалося виграти аж 27 тисяч доларів! На запитання, що б він робив разі програшу, Сміт відповідав: "Навіть не знаю, в мене просто не було іншого виходу".

На щастя, згодом справи FedEx пішли краще, і Сміту більше не доводилося сідати за гральний стіл задля порятунку компанії. Бізнесмен є справжнім щасливчиком, адже історія знає багато випадків, коли підприємці, ставлячи на карту все, зазнавали поразки. Тому Сміт радить не сподіватися на удачу, а ретельно продумувати бізнес-план та фінансову діяльність бізнесу.