Якщо самому приймати рішення важко: в Україні запустили сервіс, який підбирає бізнес-радників

Інколи трапляється, що через брак експертизи чи досвіду виникають труднощі з прийняттям рішень. У такому випадку доцільно звернути увагу на допомогу консультантів з відповідним досвідом.

Бізнес – це середовище, в якому не існує маленьких проблем. Кожне рішення здатне впливати на прогрес та успіх, тому вкрай важливо добре обдумувати кожен свій крок.

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Якщо у колі спілкування немає людей із потрібним досвідом – завжди є можливість залучити когось зі сторони.

Сервіс для пошуку бізнес-консультантів

Українець Артур Федоренко заснував стартап Wiseboard. Це сервіс, який допомагає шукати бізнес-радників для ІТ-компаній.

Платформа здатна аналізувати профілі компаній-клієнтів, і вже на основі отриманих запитів та даних підбирати для них потрібних експертів. Після цього радник аналізує проблему та пропонує своє рішення. Якщо компанії план подобається – вона залучає консультанта до роботи на 6 – 12 місяців.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. Ілегко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Насамперед йдеться про такі напрямки як продажі, маркетинг, бізнес-стратегії, операційна робота, продакт-менеджмент, менеджмент команди, фінанси. Серед радників, які зареєстровані на платформі, є засновники відомих компаній, а також керівники та інші експерти.

Однією з переваг Wiseboard є те, що сервіс орієнтований на бізнес загалом, а не на окремих його працівників. Що стосується вартості роботи експертів, то тут все залежить від їхнього досвіду, формату та тривалості залучення у роботу компанії.