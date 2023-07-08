Бизнес – это среда, в которой нет маленьких проблем. Каждое решение способно влиять на прогресс и успех, поэтому очень важно хорошо обдумывать каждый свой шаг.

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Если в кругу общения нет людей с опытом – всегда есть возможность привлечь кого-то со стороны.

Сервис для поиска бизнес-консультантов

Украинец Артур Федоренко учредил стартап Wiseboard. Это сервис, который помогает искать бизнес-советников для ИТ-компаний.

Платформа способна анализировать профили компаний-клиентов и уже на основе полученных запросов и данных подбирать для них нужных экспертов. После этого советник анализирует проблему и предлагает свое решение. Если компании план нравится – она привлекает консультанта для работы на 6 – 12 месяцев.

Правила игры в современном бизнес-мире быстро меняются. Сегодня как никогда важно заботиться о балансе работы и отдыха, чтобы иметь силы и вдохновение покорять новые бизнес-вершины. И Škoda Karoq легко поможет с этим. С понедельника по пятницу будь на связи даже в пути посредством беспроводного подключения телефона. А в выходные смело трогайся с семьей на открытие новых мест, благодаря Off-Road режиму. И это далеко не все…

В первую очередь речь идет о таких направлениях как продажи, маркетинг, бизнес-стратегии, операционная работа, продакт-менеджмент, менеджмент команды, финансы. Среди советников, зарегистрированных на платформе, есть учредители известных компаний, а также руководители и другие эксперты.

Одним из преимуществ Wiseboard является то, что сервис ориентирован на бизнес в целом, а не на его отдельных работников. Что касается стоимости работы экспертов, то все зависит от их опыта, формата и продолжительности вовлечения в работу компании.