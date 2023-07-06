После отмены льготных налогов предпринимателей стал беспокоить вопрос, стоит ли ожидать их повышения в будущем, ведь работать в условиях войны и так нелегко. Денис Шмыгаль в эфире телемарафона успокоил бизнес, передает 24 Канал.
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Стоит ли ожидать повышения налогов
По словам главы правительства, предпринимателям не стоит беспокоиться о росте налогов, по крайней мере, до конца войны. С 1 июля отменили только упрощенную систему, то есть вернули 5% вместо 2%.
Других изменений, кроме возвращения к довоенному уровню, до конца войны мы не планируем, не прогнозируем и, убежден, не допустим. Налоговая система будет стабилизирована на том уровне, как до начала полномасштабной агрессии,
– заверил премьер.
Отмена льготных налогов была требованием МВФ, которой Украина вынуждена была соблюдать. Это же касается возвращения акцизов на горючее.
Вместе с тем Международный валютный фонд согласился на отсрочку выполнения еще одного требования – отмену военных льгот для бизнеса. Соответствующий законопроект пока принимать не будут.