Бізнес – це середовище, в якому не існує маленьких проблем. Кожне рішення здатне впливати на прогрес та успіх, тому вкрай важливо добре обдумувати кожен свій крок.
Читайте також Що буде з податками до кінця війни: Шмигаль дав обіцянку бізнесу та підприємцям
Якщо у колі спілкування немає людей із потрібним досвідом – завжди є можливість залучити когось зі сторони.
Сервіс для пошуку бізнес-консультантів
Українець Артур Федоренко заснував стартап Wiseboard. Це сервіс, який допомагає шукати бізнес-радників для ІТ-компаній.
Платформа здатна аналізувати профілі компаній-клієнтів, і вже на основі отриманих запитів та даних підбирати для них потрібних експертів. Після цього радник аналізує проблему та пропонує своє рішення. Якщо компанії план подобається – вона залучає консультанта до роботи на 6 – 12 місяців.
Насамперед йдеться про такі напрямки як продажі, маркетинг, бізнес-стратегії, операційна робота, продакт-менеджмент, менеджмент команди, фінанси. Серед радників, які зареєстровані на платформі, є засновники відомих компаній, а також керівники та інші експерти.
Однією з переваг Wiseboard є те, що сервіс орієнтований на бізнес загалом, а не на окремих його працівників. Що стосується вартості роботи експертів, то тут все залежить від їхнього досвіду, формату та тривалості залучення у роботу компанії.