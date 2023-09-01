"Нова пошта" збільшила чистий прибуток аж у 5 разів

Компанія "Нова пошта" відзвітувала про чергові успіхи. Їй вдалося не лише підкорити нові країни, а й суттєво наростити свої прибутки.

Фінансові показники "Нової пошти" у першому півріччі 2023 року просто вражають. Компанії вдалося не просто зростати, а рухатися вперед великими кроками.

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Скільки заробила "Нова пошта"

У перші 6 місяців 2023 року прибутки "Нової пошти" склали 2,4 мільярда гривень. Це у 5 разів більше за аналогічний минулорічний показник – 483,9 мільйона гривень.

Загалом виручка компанії у визначений період склала 16,74 мільярда гривень. У порівнянні з минулорічним показником цифри збільшилися на 83,9%.

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Аналіз звітності за перше півріччя 2023 року свідчить про високий рівень покриття зобов'язань власним капіталом, дуже високу частку в структурі власного капіталу нерозподіленого прибутку, збільшення обсягів бізнесу, вагомі фінансові результати, а також про високий рівень покриття зобов'язань товариства його доходами,

– зазначає рейтингове агенство "Стандарт-Рейтинг".

Власний капітал "Нової пошти" тепер становить 8,9 мільярда гривень. Кредитні зобов'язання перебувають на рівні 10,38 мільярда гривень.

"Нова пошта", заснована у 2001 році, зараз налічує понад 10 000 відділень і 14 000 поштоматів в Україні. Активи компанії оцінюють у 19 мільярдів гривень.