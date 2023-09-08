Lloyd's боїться страхувати кораблі з українським зерном: який конкурент користується ситуацією

Компанія Lloyd's наразі відмовляється страхувати судна, які перевозять зерно з України. Втім, на ринку є інші гравці, які готові діяти сміливо та допомагати нашій державі.

Раніше найбільший у світі страховик Lloyd's страхував судна у Чорному морі, які перевозили зерно з України. Коли ж російські окупанти вийшли із зернової угоди, компанія вирішила взяти паузу.

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Lloyd's не хоче страхувати судна з українським зерном

Як оголосив генеральний директор Lloyd's Джон Ніл, компанія не буде страхувати судна з українським зерном. Принаймні, до того моменту, як не вдасться організувати для цього міжнародні коридори. Це питання компанія вже обговорює з ООН.

За відсутності втручання ООН та погодження з ООН ми не санкціонуємо страхування,

– заявив Ніл.

Після того, як окупанти вийшли із зернової угоди, кораблі продовжили рух до українських портів за зерном та іншими товарами. Судна рухаються близько до берега, адже росіяни вже втратили багато своїх кораблів та бояться сюди підходити. Потім маршрути проходять через територіальні води Румунії та Болгарії.

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Ще один великий гравець страхового ринку Beazley працює з цими кораблями.

"Ми присутні на цьому ринку, щоб надавати страхування, потрібне для того, щоб ці судна почали рухатися", – повідомив генеральний директор страховика Едріан Кокс.

Нагадаємо, 15 вересня Польща та ряд інших країн ЄС готові в односторонньому порядку накласти ембарго на українське зерно.