Скільки коштує YouTube Premium зараз

Багато сервісів надають своїм користувачам можливість отримати додаткові послуги за підпискою. Зокрема, не бачити рекламу під час користування додатком.

Яка зараз вартість підписки на YouTube

Користувач може оформити собі одну підписку на YouTube і YouTube Music. Тобто сплачувати один платіж за 2 сервіси.

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Ціна підписки залежить від обраного пакета:

99 гривень в місяць коштує підписка для однієї особи;

в місяць коштує підписка для однієї особи; 149 гривень в місяць – сімейна підписка (сервісом можуть користуватися до 5 людей віком від 13 років);

в місяць – сімейна підписка (сервісом можуть користуватися до 5 людей віком від 13 років); 59 гривень в місяць – студентська підписка (особа має надати підтверджувальні документи про свій статус, наприклад, студентське посвідчення).

Які функції надаються за підпискою:

відсутність реклами;

можливість завантажувати відео і дивитися їх офлайн;

фоновий режим відео.

Підписка на YouTube Music Premium дозволяє слухати музику без обмежень, створювати свої підбірки та зберігати обрані треки, щоб вони були доступні офлайн.