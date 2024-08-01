Скільки коштує YouTube Premium зараз
1 серпня 2024, 12:18Читать новость на русском
Багато сервісів надають своїм користувачам можливість отримати додаткові послуги за підпискою. Зокрема, не бачити рекламу під час користування додатком.
Яка зараз вартість підписки на YouTube
Користувач може оформити собі одну підписку на YouTube і YouTube Music. Тобто сплачувати один платіж за 2 сервіси.
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Ціна підписки залежить від обраного пакета:
- 99 гривень в місяць коштує підписка для однієї особи;
- 149 гривень в місяць – сімейна підписка (сервісом можуть користуватися до 5 людей віком від 13 років);
- 59 гривень в місяць – студентська підписка (особа має надати підтверджувальні документи про свій статус, наприклад, студентське посвідчення).
Які функції надаються за підпискою:
- відсутність реклами;
- можливість завантажувати відео і дивитися їх офлайн;
- фоновий режим відео.