Яка зараз вартість підписки на YouTube

Користувач може оформити собі одну підписку на YouTube і YouTube Music. Тобто сплачувати один платіж за 2 сервіси.

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Ціна підписки залежить від обраного пакета:

99 гривень в місяць коштує підписка для однієї особи;

в місяць коштує підписка для однієї особи; 149 гривень в місяць – сімейна підписка (сервісом можуть користуватися до 5 людей віком від 13 років);

в місяць – сімейна підписка (сервісом можуть користуватися до 5 людей віком від 13 років); 59 гривень в місяць – студентська підписка (особа має надати підтверджувальні документи про свій статус, наприклад, студентське посвідчення).

Які функції надаються за підпискою:

відсутність реклами;

можливість завантажувати відео і дивитися їх офлайн;

фоновий режим відео.

Зверніть увагу! Підписка на YouTube Music Premium дозволяє слухати музику без обмежень, створювати свої підбірки та зберігати обрані треки, щоб вони були доступні офлайн.