Яка зараз вартість підписки на YouTube
Користувач може оформити собі одну підписку на YouTube і YouTube Music. Тобто сплачувати один платіж за 2 сервіси.
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Ціна підписки залежить від обраного пакета:
- 99 гривень в місяць коштує підписка для однієї особи;
- 149 гривень в місяць – сімейна підписка (сервісом можуть користуватися до 5 людей віком від 13 років);
- 59 гривень в місяць – студентська підписка (особа має надати підтверджувальні документи про свій статус, наприклад, студентське посвідчення).
Які функції надаються за підпискою:
- відсутність реклами;
- можливість завантажувати відео і дивитися їх офлайн;
- фоновий режим відео.