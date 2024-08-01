Яка зараз вартість підписки на YouTube

Користувач може оформити собі одну підписку на YouTube і YouTube Music. Тобто сплачувати один платіж за 2 сервіси.

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Ціна підписки залежить від обраного пакета:

  • 99 гривень в місяць коштує підписка для однієї особи;
  • 149 гривень в місяць – сімейна підписка (сервісом можуть користуватися до 5 людей віком від 13 років);
  • 59 гривень в місяць – студентська підписка (особа має надати підтверджувальні документи про свій статус, наприклад, студентське посвідчення).

Які функції надаються за підпискою:

  • відсутність реклами;
  • можливість завантажувати відео і дивитися їх офлайн;
  • фоновий режим відео.