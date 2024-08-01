Какая сейчас стоимость подписки на YouTube

Пользователь может оформить себе одну подписку на YouTube и YouTube Music. То есть платить один платеж за 2 сервиса.

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Цена подписки зависит от выбранного пакета:

99 гривен в месяц стоит подписка для одного человека;

в месяц стоит подписка для одного человека; 149 гривен в месяц – семейная подписка (сервисом могут пользоваться до 5 человек в возрасте от 13 лет);

в месяц – семейная подписка (сервисом могут пользоваться до 5 человек в возрасте от 13 лет); 59 гривен в месяц – студенческая подписка (лицо должно предоставить подтверждающие документы о своем статусе, например, студенческое удостоверение).

Какие функции предоставляются по подписке:

отсутствие рекламы;

возможность загружать видео и смотреть их офлайн;

фоновый режим видео.

Обратите внимание! Подписка на YouTube Music Premium позволяет слушать музыку без ограничений, создавать свои подборки и сохранять избранные треки, чтобы они были доступны офлайн.