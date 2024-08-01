Какая сейчас стоимость подписки на YouTube
Пользователь может оформить себе одну подписку на YouTube и YouTube Music. То есть платить один платеж за 2 сервиса.
Читайте также Цена набирает обороты: курс доллара и евро 1 августа
Цена подписки зависит от выбранного пакета:
- 99 гривен в месяц стоит подписка для одного человека;
- 149 гривен в месяц – семейная подписка (сервисом могут пользоваться до 5 человек в возрасте от 13 лет);
- 59 гривен в месяц – студенческая подписка (лицо должно предоставить подтверждающие документы о своем статусе, например, студенческое удостоверение).
Какие функции предоставляются по подписке:
- отсутствие рекламы;
- возможность загружать видео и смотреть их офлайн;
- фоновый режим видео.