На які пенсії можуть розраховувати працюючі пенсіонери
Джерело:ПФУ
Пенсіонери можуть продовжувати працювати, навіть після виходу на заслужений відпочинок. Працевлаштування прямо вплливає на розмір пенсійних виплат.
Які виплати працюючих пенсіонерів
Працюючі пенсіонери отримують виплати, аналогічні до пенсій непрацюючих. Виключенням є надбавки, що надаються лише після того, як особа перестає працювати.
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Пенсія працюючої особи не підлягає перерахунку, внаслідок зростання прожиткового мінімуму. Також не варто забувати, що на пенсійну виплату впливає кількість набутого стажу. Збільшувати цей показник громадянин може і після виходу на заслужений відпочинок.Зверніть увагу! У 2024 році пенсії українців зросли. Середня пенсійна виплата працюючих пенсіонерів, станом на 1 липня, складає 6 216,20 гривень.
Які зараз пенсії в українців
Середня пенсійна виплата в Україні зараз – 5 816,62 гривні. Найбільша кількість українців – 26,14% має пенсію менше ніж 3 тисячі гривень. У інших пенсіонерів ця виплата така:
- від 3 001 до 4 000 гривень отримують 17,32% пенсіонерів;
- від 4 001 до 5 000 гривень – 18,59%;
- від 5 001 до 10 000 гривень – 25,47%.