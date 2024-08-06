Які виплати працюючих пенсіонерів
Працюючі пенсіонери отримують виплати, аналогічні до пенсій непрацюючих. Виключенням є надбавки, що надаються лише після того, як особа перестає працювати.
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Пенсія працюючої особи не підлягає перерахунку, внаслідок зростання прожиткового мінімуму. Також не варто забувати, що на пенсійну виплату впливає кількість набутого стажу. Збільшувати цей показник громадянин може і після виходу на заслужений відпочинок.
Які зараз пенсії в українців
Середня пенсійна виплата в Україні зараз – 5 816,62 гривні. Найбільша кількість українців – 26,14% має пенсію менше ніж 3 тисячі гривень. У інших пенсіонерів ця виплата така:
- від 3 001 до 4 000 гривень отримують 17,32% пенсіонерів;
- від 4 001 до 5 000 гривень – 18,59%;
- від 5 001 до 10 000 гривень – 25,47%.