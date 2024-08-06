Какие выплаты работающих пенсионеров
Работающие пенсионеры получают выплаты, аналогичные пенсиям неработающих. Исключением являются надбавки, предоставляемые только после того, как лицо перестает работать.
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Пенсия работающего лица не подлежит перерасчету, вследствие роста прожиточного минимума. Также не стоит забывать, что на пенсионную выплату влияет количество приобретенного стажа. Увеличивать этот показатель гражданин может и после выхода на заслуженный отдых.
Какие сейчас пенсии у украинцев
Средняя пенсионная выплата в Украине сейчас – 5 816,62 гривны. Наибольшее количество украинцев – 26,14% имеет пенсию меньше чем 3 тысячи гривен. У остальных пенсионеров эта выплата такая:
- от 3 001 до 4 000 гривен получают 17,32% пенсионеров;
- от 4 001 до 5 000 гривен – 18,59%;
- от 5 001 до 10 000 гривен – 25,47%.