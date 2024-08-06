Какие выплаты работающих пенсионеров

Работающие пенсионеры получают выплаты, аналогичные пенсиям неработающих. Исключением являются надбавки, предоставляемые только после того, как лицо перестает работать.

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Пенсия работающего лица не подлежит перерасчету, вследствие роста прожиточного минимума. Также не стоит забывать, что на пенсионную выплату влияет количество приобретенного стажа. Увеличивать этот показатель гражданин может и после выхода на заслуженный отдых.

Обратите внимание! В 2024 году пенсии украинцев выросли. Средняя пенсионная выплата работающих пенсионеров, по состоянию на 1 июля, составляет 6 216,20 гривны.

Какие сейчас пенсии у украинцев

Средняя пенсионная выплата в Украине сейчас – 5 816,62 гривны. Наибольшее количество украинцев – 26,14% имеет пенсию меньше чем 3 тысячи гривен. У остальных пенсионеров эта выплата такая: