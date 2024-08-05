Как женщины завоевывают бизнес в Украине
Министр Юлия Свириденко отметила рост количества женщин, занимающихся предпринимательством. Однако, она уточнила, что гендерный дисбаланс в бизнес-среде существует до сих пор.
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Во время войны женщины все чаще берут на себя лидерство. В прошлом году каждый второй ФЛП в Украине открывала женщина. Каждую третью компанию возглавляла тоже женщина. Исследования показывают, что женщины чаще открывают малые и микробизнесы, а в разрезе средних и крупных предприятиях преобладают все же мужчины-руководители или владельцы.
Сейчас для женщин в бизнесе доступны определенные гранты. В частности, на поддержку и развитие своего дела.
Наша задача – создать условия, в которых каждое стремление будет трансформироваться в новые бизнесы, что сейчас так необходимы экономике,
– уточнила Свириденко.