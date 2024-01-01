Скільки можна отримувати у McDonald's: як порахувати зарплату у будь-якому ресторані України

Компанія McDonald's надала можливість порахувати можливий заробіток для потенційних кандидатів. Скористатися спеціальним калькулятором може кожен охочий.

Київ

У столиці робота у денні зміни може принести 15 142 гривні на місяць, якщо працювати у будь-які години. Часткова зайнятість змінами по 4 години принесе лише 1 468 гривень.

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Нічні зміни оцінюються значно вище, місячна зарплата може скласти майже 20 тисяч гривень. Йдеться про нормовані компанією робочі години.

Львів

Усі суми вказані з урахуванням сплати податків. Робота у McDonald's – це офіційне працевлаштування, тому калькулятор одразу враховує цей параметр.

У місті Лева денні зміни можуть принести зарплату у 13 747 гривень. Якщо обрати нічні зміни, то зарплата складе приблизно 17 871 гривню. Як бачимо, показники дещо нижчі, аніж у Києві.

Часткова зайнятість з 4-годинними змінами дозволить заробити майже 1 400 гривень.

Дніпро

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

У Дніпрі зарплата при денних змінах складе 13 747 гривень – так само як у Львові. Зарплата при нічних змінах буде на рівні 17 800 гривень. Як бачимо, зарплата у великих обласних центрах приблизно одного рівня, дещо вищі показники лише у Києві.

Вінниця

У Вінниці денна зарплата складе 12 550 гривень. Такий самий показник у Черкасах, Житомирі та інших менших обласних центрах. Що стосується нічної зміни, то у цьому випадку за місяць можна заробити приблизно 16 300 гривень.

Як порахувати зарплату у McDonald's самостійно

Для розрахунку можна скористатися спеціальним калькулятором на сайті компанії. Для отримання показника потрібно обрати місто та зручний час для роботи.