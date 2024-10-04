Коли ФОПи мають сплачувати податки та від чого це залежить

Усі ФОПи зобов'язані сплачувати податки, втім, умови нарахування і терміни сплати податків відрізняються для різних груп. Зокрема, ФОПи I та II груп сплачують податки залежно від прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати.

Як сплачують податки ФОПи I та II груп

Підприємці I та II груп сплачують єдиний податок авансом до 20-го числа поточного місяця, повідомляє Державна податкова служба.

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Якщо термін сплати припадає на святковий або вихідний день, останнім днем сплати є наступний робочий день.

Зауважте! Можна сплатити податок авансом за весь звітний період (квартал, рік), але не пізніше кінця звітного року.

У разі припинення діяльності підприємця податкові зобов'язання повинні бути виконані до кінця місяця, в якому припинено реєстрацію.

Що ще треба знати ФОПам:

Річну декларацію необхідно подати протягом 60 днів після закінчення року, до 29 лютого 2024 року.

Штрафи за несвоєчасну сплату або сплату не в повному обсязі можуть становити 50% ставки податку.

Правила для ФОПів III групи

Для підприємців III групи діють інші правила стосовно подання квартальних декларацій і сплати податків у 2024 році.

За I квартал:

10 травня 2024 – подання декларації з єдиного податку ФОП III групи;

20 травня 2024 – сплата єдиного податку.

За II квартал:

9 серпня 2024 – подання декларації з єдиного податку ФОП III групи;

19 серпня 2024 – сплата єдиного податку.

За III квартал:

11 листопада 2024 – подання декларації з єдиного податку ФОП III групи;

21 листопада 2024 – сплата єдиного податку.

За IV квартал:

10 лютого 2025 – подання квартальної декларації з єдиного податку ФОП III групи;

20 лютого 2025 – сплата єдиного податку.

Декларація за 4 квартал 2023 року має бути подана до 9 лютого 2024 року, а сплата податку здійснена до 20 лютого 2024 року.