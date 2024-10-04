Як сплачують податки ФОПи I та II груп
Підприємці I та II груп сплачують єдиний податок авансом до 20-го числа поточного місяця, повідомляє Державна податкова служба.
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Якщо термін сплати припадає на святковий або вихідний день, останнім днем сплати є наступний робочий день.
Зауважте! Можна сплатити податок авансом за весь звітний період (квартал, рік), але не пізніше кінця звітного року.
У разі припинення діяльності підприємця податкові зобов'язання повинні бути виконані до кінця місяця, в якому припинено реєстрацію.
Що ще треба знати ФОПам:
- Річну декларацію необхідно подати протягом 60 днів після закінчення року, до 29 лютого 2024 року.
- Штрафи за несвоєчасну сплату або сплату не в повному обсязі можуть становити 50% ставки податку.
Правила для ФОПів III групи
Для підприємців III групи діють інші правила стосовно подання квартальних декларацій і сплати податків у 2024 році.
За I квартал:
- 10 травня 2024 – подання декларації з єдиного податку ФОП III групи;
- 20 травня 2024 – сплата єдиного податку.
За II квартал:
- 9 серпня 2024 – подання декларації з єдиного податку ФОП III групи;
- 19 серпня 2024 – сплата єдиного податку.
За III квартал:
- 11 листопада 2024 – подання декларації з єдиного податку ФОП III групи;
- 21 листопада 2024 – сплата єдиного податку.
За IV квартал:
- 10 лютого 2025 – подання квартальної декларації з єдиного податку ФОП III групи;
- 20 лютого 2025 – сплата єдиного податку.
Декларація за 4 квартал 2023 року має бути подана до 9 лютого 2024 року, а сплата податку здійснена до 20 лютого 2024 року.