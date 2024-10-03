Що відбувається з гривнею

Науковець Олексій Плотніков запевнив, що на здешевшання гривні першочергово не впливає поточна ситуація в країні. Йдеться, зокрема, і про проблему скорочення грошових надходжень з боку міжнародних партнерів.

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Олексій Плотніков Доктор економічних наук Я думаю, що загальна тенденція буде такою, що гривня буде повільно неухильно дешевшати. Якихось сплесків при цьому або курсових стрибків я не прогнозую.

Плотніков уточнює, що першопричиною здешевшання гривні буде курс, зафіксований у бюджеті на наступний рік.

Нагадаємо! У бюджеті на 2025 рік середньорічний валютний курс встановили на рівні 45 гривень за долар. Водночас цьогоріч це значення максимально складало 42 гривні за долар.