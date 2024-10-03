Чому зарплати рости не будуть

Підвищення зарплати на 1 тисячу гривень – до 9 тисяч гривень – обійдеться бюджету у понад 50 мільярдів гривень. Про це розповіла голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

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Вона також прокоментувала "замороження" прожиткового мінімуму, зазначивши, що його важко підняти до реального рівня через те, що багато виплат прив’язані до цього показника.

На думку Підласи, варто відмовитися від використання категорії "прожитковий мінімум" у бюджетних розрахунках.

Роксолана Підласа Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Тому що це викликає дуже багато негативу до держави, коли ми нібито говоримо в офіційному документі, у державному бюджеті, що людина має бути в змозі прожити на 3 тисячі гривень, при цьому Міністерство соціальної політики на сусідній вулиці розраховує фактичний, реальний прожитковий мінімум приблизно на рівні 9 тисяч гривень.

Вона також зазначила, що можливість підвищити соціальні стандарти з'явиться, якщо зростання ВВП у першому півріччі 2025 року перевищить прогнозовані 2,7%. Якщо макропрогноз покаже вищі темпи зростання, уряд буде змушений переглянути соціальні стандарти.

Коригування бюджету за рахунок соціальних виплат

Роксолана Підласа зазначила, що збалансувати бюджет без скорочення соціальних витрат було неможливо. За її словами, інші категорії витрат, такі як освіта та медицина, мають бюджети, які вдвічі менші за соціальну сферу, тому оптимізація там не дасть таких результатів.

Основні соціальні показники в бюджеті на 2025 рік залишаються незмінними:

мінімальна зарплата – 8 000 гривень (48 гривень за годину);

прожитковий мінімум загальний – 2 920 гривень;

для працездатних осіб – 3 028 гривень;

для осіб, які втратили працездатність – 2 361 гривень.

Зауважте! Зарплати вчителів також залишаться на рівні 2024 року, попри зменшення кількості учнів, зазначили в уряді. Прогнозується, що середня зарплата в країні зросте з 20 581 гривню до 24 389 гривень на місяць.