Почему зарплаты расти не будут

Повышение зарплаты на 1 тысячу гривен – до 9 тысяч гривен – обойдется бюджету в более 50 миллиардов гривен. Об этом рассказала председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

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Она также прокомментировала "замораживание" прожиточного минимума, отметив, что его трудно поднять до реального уровня из-за того, что многие выплаты привязаны к этому показателю.

По мнению Пидласы, стоит отказаться от использования категории "прожиточный минимум" в бюджетных расчетах.

Роксолана Пидласа Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Потому что это вызывает очень много негатива к государству, когда мы якобы говорим в официальном документе, в государственном бюджете, что человек должен быть в состоянии прожить на 3 тысячи гривен, при этом Министерство социальной политики на соседней улице рассчитывает фактический, реальный прожиточный минимум примерно на уровне 9 тысяч гривен.

Она также отметила, что возможность повысить социальные стандарты появится, если рост ВВП в первом полугодии 2025 года превысит прогнозируемые 2,7%. Если макропрогноз покажет более высокие темпы роста, правительство будет вынуждено пересмотреть социальные стандарты.

Корректировка бюджета за счет социальных выплат

Роксолана Пидласа отметила, что сбалансировать бюджет без сокращения социальных расходов было невозможно. По ее словам, другие категории расходов, такие как образование и медицина, имеют бюджеты, которые вдвое меньше социальной сферы, поэтому оптимизация там не даст таких результатов.

Основные социальные показатели в бюджете на 2025 год остаются неизменными:

минимальная зарплата – 8 000 гривен (48 гривен в час);

прожиточный минимум общий – 2 920 гривен;

для трудоспособных лиц – 3 028 гривен;

для лиц, утративших трудоспособность – 2 361 гривен.

Заметьте! Зарплаты учителей также останутся на уровне 2024 года, несмотря на уменьшение количества учеников, отметили в правительстве. Прогнозируется, что средняя зарплата в стране вырастет с 20 581 гривну до 24 389 гривен в месяц.