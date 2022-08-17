Робітничі професії у тренді: для кого в Україні є робота під час війни
Джерело:НВ
Через повномасштабну війну безліч підприємств були змушені зупинити або переформатувати свою діяльність, зокрема й скоротити кількість працівників. Попит й пропозиція на українському ринку праці зазнали значних змін.
За прогнозами Нацбанку, у майбутньому затребуваними в Україні будуть ті фахівці, які займатимуться відновленням інфраструктури та виробничих потужностей, а також спеціалісти у галузі логістики. Сервіс "OLX Робота" вже зараз фіксує зростання попиту роботодавців на представників окремих робітничих професій.
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Кого шукають роботодавці під час війни
На початку року, ще до повномасштабного вторгнення росії, в Україні найчастіше шукали працівників у галузях торгівлі та транспорту. У січні на сервісі з пошуку роботи було розміщено понад 8 тисяч вакансій для продавців, майже 5 тисяч для водіїв, а також майже 1,9 тисячі для охоронців.
Зараз на ринку фіксується тенденція до зниження кількості пропозицій роботи загалом. Разом з тим змінились й найпопулярніші серед працедавців вакансії. Так, найзатребуванішими станом на липень 2022 року є:
- водії – майже 4,8 тисячі вакансій;
- продавці – 3,7 тисячі пропозицій роботи, що більш ніж вдвічі менше, ніж у січні, проте досі у топі;
- менеджери з продажу – 2,3 тисячі вакансій.
Крім того, з початком повномасштабної війни актуальності набули вакансії у галузі виробництва. У липні працедавці активно шукали швачок та кравців – попит проти січня цього року зріс втричі, до 1,6 тисячі пропозицій роботи.
Також вдвічі зафіксовано зростання потреби у різноробочих – їх зараз шукають 1,8 тисячі разів, коли на початку року таких вакансій було майже 900.
Пропозиція зарплати
Важливість логістики, відбудови та виробництва в умовах воєнного стану зробили робітничі спеціальності більш затребуваними, проте зарплати у більшості таких фахівців стали нижчими. До прикладу, хоча зараз й різко зріс попит на швачок та кравців, їм нині пропонують меншу фінансову винагороду, ніж на початку року.
Водночас є й ті спеціалісти, які сьогодні можуть заробляти більше, ніж до 24 лютого. Зокрема, значно зросли зарплати менеджерів з продажу та операторів кол-центрів.
Де роботу знайти найлегше
У великих містах продовжує функціонувати чимало підприємств, тож знайти роботу у мегаполісах, як і до повномасштабного вторгнення росії, нині найлегше. До лідерів за кількістю вакансій у липні, за даними "OLX Робота", належали:
- Київщина – 17,8 тисячі пропозицій;
- Одещина – 6,8 тисячі вакансій;
- Дніпропетровщина – 6,5 тисячі пропозицій;
- Запорізька область – 3,3 тисячі вакансій;
- Львівська область – майже 2,2 тисячі пропозицій.
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