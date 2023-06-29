Нарешті про це заговорили: виробники мобільних телефонів будуть переробляти старі апарати
Джерело:GSMA
Мобільні телефони, які вже ніхто не використовує, стали проблемою для екології. Зараз у світі налічується близько 5 мільярдів старих пристроїв.
Через постійну гонку за інноваціями ми оновлюємо мобільний телефон частіше, ніж це дійсно потрібно. У результаті в світі є мільярди мобільних пристроїв, які вже не використовуються.
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Мобільні телефони будуть переробляти
Дванадцять операторів зв'язку пообіцяли, що будуть переробляти 20% мобільних пристроїв, які вони продають клієнтам. Це зобов'язання вони готові на себе взяти до 2030 року. Також компанії будуть намагатися знайти їм повторне використання.
На такий крок зголосилися наступні гіганти:
- BT Group;
- Globe Telecom;
- GO Malta;
- Orange;
- Iliad;
- KDDI;
- NOS;
- Proximus;
- Safaricom;
- Singtel;
- Telefonica;
- Tele2.
З мільярдів телефонів, які вже не використовуються, можна взяти золото, паладій, срібло, мідь, рідкісноземельні елементи. Можливий прибуток оцінюють у 8 мільярдів доларів. З отриманого кобальту можна зробити 10 мільйонів акумуляторів для автомобілів.