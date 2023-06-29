Через постійну гонку за інноваціями ми оновлюємо мобільний телефон частіше, ніж це дійсно потрібно. У результаті в світі є мільярди мобільних пристроїв, які вже не використовуються.

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Мобільні телефони будуть переробляти

Дванадцять операторів зв'язку пообіцяли, що будуть переробляти 20% мобільних пристроїв, які вони продають клієнтам. Це зобов'язання вони готові на себе взяти до 2030 року. Також компанії будуть намагатися знайти їм повторне використання.

На такий крок зголосилися наступні гіганти:

BT Group;

Globe Telecom;

GO Malta;

Orange;

Iliad;

KDDI;

NOS;

Proximus;

Safaricom;

Singtel;

Telefonica;

Tele2.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

З мільярдів телефонів, які вже не використовуються, можна взяти золото, паладій, срібло, мідь, рідкісноземельні елементи. Можливий прибуток оцінюють у 8 мільярдів доларів. З отриманого кобальту можна зробити 10 мільйонів акумуляторів для автомобілів.