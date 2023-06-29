Через постійну гонку за інноваціями ми оновлюємо мобільний телефон частіше, ніж це дійсно потрібно. У результаті в світі є мільярди мобільних пристроїв, які вже не використовуються.

Не пропустіть Не зарплатою єдиною: на що звернути увагу при виборі вакансії

Мобільні телефони будуть переробляти

Дванадцять операторів зв'язку пообіцяли, що будуть переробляти 20% мобільних пристроїв, які вони продають клієнтам. Це зобов'язання вони готові на себе взяти до 2030 року. Також компанії будуть намагатися знайти їм повторне використання.

На такий крок зголосилися наступні гіганти:

  • BT Group;
  • Globe Telecom;
  • GO Malta;
  • Orange;
  • Iliad;
  • KDDI;
  • NOS;
  • Proximus;
  • Safaricom;
  • Singtel;
  • Telefonica;
  • Tele2.

З мільярдів телефонів, які вже не використовуються, можна взяти золото, паладій, срібло, мідь, рідкісноземельні елементи. Можливий прибуток оцінюють у 8 мільярдів доларів. З отриманого кобальту можна зробити 10 мільйонів акумуляторів для автомобілів.