Из-за постоянной гонки по инновациям мы обновляем мобильный телефон чаще, чем это действительно нужно. В результате в мире есть уже не используемые миллиарды мобильных устройств.
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Мобильные телефоны будут перерабатывать
Двенадцать операторов связи пообещали, что будут перерабатывать 20% мобильных устройств, продаваемых ими клиентам. Это обязательство они готовы взять на себя до 2030 года. Также компании постараются найти им повторное использование.
На такой шаг вызвались следующие гиганты:
- BT Group;
- Globe Telecom;
- GO Malta;
- Orange;
- Iliad;
- KDDI;
- NOS;
- Proximus;
- Safaricom;
- Singtel;
- Telefonica;
- Tele2.
Из уже не используемых миллиардов телефонов можно взять золото, палладий, серебро, медь, редкоземельные элементы. Возможную прибыль оценивают в 8 миллиардов долларов. Из полученного кобальта можно произвести 10 миллионов аккумуляторов для автомобилей.