Из-за постоянной гонки по инновациям мы обновляем мобильный телефон чаще, чем это действительно нужно. В результате в мире есть уже не используемые миллиарды мобильных устройств.

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Мобильные телефоны будут перерабатывать

Двенадцать операторов связи пообещали, что будут перерабатывать 20% мобильных устройств, продаваемых ими клиентам. Это обязательство они готовы взять на себя до 2030 года. Также компании постараются найти им повторное использование.

На такой шаг вызвались следующие гиганты:

  • BT Group;
  • Globe Telecom;
  • GO Malta;
  • Orange;
  • Iliad;
  • KDDI;
  • NOS;
  • Proximus;
  • Safaricom;
  • Singtel;
  • Telefonica;
  • Tele2.

Из уже не используемых миллиардов телефонов можно взять золото, палладий, серебро, медь, редкоземельные элементы. Возможную прибыль оценивают в 8 миллиардов долларов. Из полученного кобальта можно произвести 10 миллионов аккумуляторов для автомобилей.