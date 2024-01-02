Очікування українських підприємців від майбутнього суттєво понизилися. Все менше підприємців розраховують, що справи будуть налагоджуватися.

Падіння настрою українського бізнесу

Як показало опитування НБУ, у грудні 2023 року українські підприємці погіршили свій прогноз щодо майбутньої ділової активності. Індекс знизився із 49,1 до 45,7.

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Серед причин бізнесмени вказують наступні фактори:

бойові дії;

невизначеність та ризики щодо міжнародної допомоги;

витрати через блокаду кордону;

брак кваліфікованих кадрів;

падіння попиту на товари.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Свої прогнози погіршили підприємці з багатьох секторів економіки: торгівля, промисловість, сфера послуг та будівництво. Будівельники залишаються найбільшими песимістами. В інших секторах проблеми можуть мати інтервальний та сезонний характер, а будівельники відчувають труднощі впродовж тривалого часу.

Також керівники підприємств очікують скорочення чисельності працівників, хоча кожен докладає максимум зусиль, аби зберегти робочі місця та уникнути кроку зі скороченнями.