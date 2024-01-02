Настрої українського бізнесу різко впали – у чому причина погіршення прогнозів
Джерело:НБУ
Очікування українських підприємців від майбутнього суттєво понизилися. Все менше підприємців розраховують, що справи будуть налагоджуватися.
Падіння настрою українського бізнесу
Як показало опитування НБУ, у грудні 2023 року українські підприємці погіршили свій прогноз щодо майбутньої ділової активності. Індекс знизився із 49,1 до 45,7.
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Серед причин бізнесмени вказують наступні фактори:
- бойові дії;
- невизначеність та ризики щодо міжнародної допомоги;
- витрати через блокаду кордону;
- брак кваліфікованих кадрів;
- падіння попиту на товари.
Свої прогнози погіршили підприємці з багатьох секторів економіки: торгівля, промисловість, сфера послуг та будівництво. Будівельники залишаються найбільшими песимістами. В інших секторах проблеми можуть мати інтервальний та сезонний характер, а будівельники відчувають труднощі впродовж тривалого часу.
Також керівники підприємств очікують скорочення чисельності працівників, хоча кожен докладає максимум зусиль, аби зберегти робочі місця та уникнути кроку зі скороченнями.