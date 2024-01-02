Падение настроения украинского бизнеса

Как показал опрос НБУ, в декабре 2023 года украинские предприниматели ухудшили свой прогноз по будущей деловой активности. Индекс снизился с 49,1 до 45,7.

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Среди причин бизнесмены указывают следующие факторы:

боевые действия;

неопределенность и риски по международной помощи;

расходы через блокаду границы;

нехватка квалифицированных кадров;

падение спроса на товары

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Свои прогнозы усугубили предприниматели из многих секторов экономики: торговля, промышленность, сфера услуг и строительство. Строители остаются самыми большими пессимистами. В других секторах проблемы могут носить интервальный и сезонный характер, а строители испытывают трудности в течение длительного времени.

Также руководители предприятий ожидают сокращения численности работников, хотя каждый прилагает максимум усилий, чтобы сохранить рабочие места и избежать шага с сокращениями.