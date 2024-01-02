Падение настроения украинского бизнеса

Как показал опрос НБУ, в декабре 2023 года украинские предприниматели ухудшили свой прогноз по будущей деловой активности. Индекс снизился с 49,1 до 45,7.

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Среди причин бизнесмены указывают следующие факторы:

  • боевые действия;
  • неопределенность и риски по международной помощи;
  • расходы через блокаду границы;
  • нехватка квалифицированных кадров;
  • падение спроса на товары

Свои прогнозы усугубили предприниматели из многих секторов экономики: торговля, промышленность, сфера услуг и строительство. Строители остаются самыми большими пессимистами. В других секторах проблемы могут носить интервальный и сезонный характер, а строители испытывают трудности в течение длительного времени.

Также руководители предприятий ожидают сокращения численности работников, хотя каждый прилагает максимум усилий, чтобы сохранить рабочие места и избежать шага с сокращениями.