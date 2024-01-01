ЕСВ вырастет из-за увеличения минимальной зарплаты
С 1 января 2024 года минимальная зарплата в Украине составляет 7 100 гривен, а с 1 апреля вырастет до 8 000 гривен. Соответственно, к апрелю Единый социальный взнос будет составлять 1562 гривны в месяц, а затем – 1760 гривен.
Интересно Что будет с налогами и какие изменения ждать ФЛП в 2024 году
На время военного положения и 12 месяцев после его завершения уплата ЕСВ добровольна, но в случае неуплаты за определенный период не будет начислен страховой стаж.
Новый размер Единого налога
Сумма Единого налога фиксируется 1 января и действует в течение всего года. В 2024 году ФЛПы будут платить следующие суммы:
- 1 группа – 302 гривны в месяц;
- 2 группа – 1 420 гривен в месяц;
- 3 группа – 5% от оборота.
Проверки возвращаются
В 2024 году налоговая возвращает документальные проверки, поэтому предпринимателей призывают не пренебрегать использованием РРО. Налоговики смогут проверять платежи и чеки за длительный период и штрафовать за нарушение.
Проверки больше будут относиться к тем, кто работает с НДС, но к ним призывают подготовиться всех предпринимателей.